В Барнауле восемь собак кидаются на женщин с колясками
Власти города объяснили, что необходимо делать в таких случаях
6 сентября 2022, 12:02
Жители Барнаула пожаловались в паблике «Чёрное и Белое» на агрессивных бездомных животных.
В сообщении отметили, что восемь собак бегают в районе пересечения улиц Георгия Исакова и Северо-Западной.
«Кидаются на женщин, которые идут с колясками, на домашних питомцев. Страшно ходить», — предупредили барнаульцев.
В комментариях одна из местных жительниц успокоила: «У них свадьбы идут, и они пробегают мимо. Не несите чушь. Хватит натравливать на собак».
В мэрии Барнаула разъяснили, что «при появлении животных без владельцев можно обращаться по телефону 573-557 — диспетчерская БГОО „Ласка“».
«При подаче заявок необходимо указывать ФИО и контактный номер заявителя, а также место нахождения животных без владельцев», — напомнили власти города.
Ранее в АКЗС рассказали, как в Госдуме продвигается инициатива алтайских депутатов по эвтаназии для агрессивных бездомных собак.
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