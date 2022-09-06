В Барнауле восемь собак кидаются на женщин с колясками

Жители Барнаула пожаловались в паблике «Чёрное и Белое» на агрессивных бездомных животных.

В сообщении отметили, что восемь собак бегают в районе пересечения улиц Георгия Исакова и Северо-Западной.

«Кидаются на женщин, которые идут с колясками, на домашних питомцев. Страшно ходить», — предупредили барнаульцев.

В комментариях одна из местных жительниц успокоила: «У них свадьбы идут, и они пробегают мимо. Не несите чушь. Хватит натравливать на собак».

В мэрии Барнаула разъяснили, что «при появлении животных без владельцев можно обращаться по телефону 573-557 — диспетчерская БГОО „Ласка“».

«При подаче заявок необходимо указывать ФИО и контактный номер заявителя, а также место нахождения животных без владельцев», — напомнили власти города.

Ранее в АКЗС рассказали, как в Госдуме продвигается инициатива алтайских депутатов по эвтаназии для агрессивных бездомных собак.