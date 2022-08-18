«Собянинский» трамвай протаранил фуру в Бийске

Привезённый из Москвы в Бийск трамвай впервые попал в ДТП на территории наукограда, сообщает «Инцидент Бийск».

Авария случилась 17 августа на перекрёстке Мерлина — Митрофанова. По словам очевидцев, вагон не пропустил «Газель», которая поворачивала налево.

Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Напомним, часть «собянинских» трамваев Tatra T3SU, которые в 2021 году приехали в Барнаул, отправили в Бийск. 10 августа они вышли на линию.