Соцсети: автобус сбил пешехода в Барнауле
По информации очевидца, авария случилась на улице Попова
22 апреля 2022, 23:34, Никита Черников
Человек попал под колёса пассажирского автобуса вечером 22 апреля в Барнауле, сообщает «В курсе 22».
Авария случилась на улице Попова перед пересечением с улицей Балтийской.
По словам очевидца, пострадавший выжил, но у него сломана нога. На месте происшествия, согласно опубликованному снимку, работали сотрудники реанимации и полиции.
Ранее в барнаульском посёлке мужчина из ревности разбил молотком машину сопернику.
Комментарии
Новости партнеров