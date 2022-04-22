Соцсети: автобус сбил пешехода в Барнауле

Человек попал под колёса пассажирского автобуса вечером 22 апреля в Барнауле, сообщает «В курсе 22».

Авария случилась на улице Попова перед пересечением с улицей Балтийской.

По словам очевидца, пострадавший выжил, но у него сломана нога. На месте происшествия, согласно опубликованному снимку, работали сотрудники реанимации и полиции.

Ранее в барнаульском посёлке мужчина из ревности разбил молотком машину сопернику.