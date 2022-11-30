Соцсети: два человека пострадали в жёстком ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Два человека получили травмы при столкновении легковушки и грузовика в Залесовском районе Алтайского края, сообщает «В курсе 22».

По информации очевидцев, ДТП случилось 29 ноября. «Пострадали водитель и пассажирка иномарки. Госпитализированы», — говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах произошла авария, не уточняется.

Ранее появилось видео жёсткого ДТП с участием трёх машин и автобуса в Бийске.