Соцсети: два врача из Барнаула погибли в ДТП на алтайской трассе

Смертельное ДТП случилось на трассе Барнаул — Рубцовск 11 сентября, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, авария произошла в 06:40 в Поспелихинском районе. 22-летний водитель Ranaul Megane III выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso.

В результате ДТП погибли водитель Renault и 35-летний пассажир. 23-летней девушке, которая также сидела на пассажирском сиденье, и водителю большегруза оказали медпомощь, не госпитализированы.

По данным паблика, погибшие были врачами из Барнаула, которые ехали на работу в стоматологическую клинику.

«22-летний Александр только поступил в аспирантуру, он подавал большие надежды как детский стоматолог-терапевт. 35-летний Роберт работал хирургом и стоматологом-терапевтом. У него остался трёхлетний ребёнок. Также с ними в автомобиле была администратор клиники Анастасия. Предположительно, Александр уснул за рулём и выехал на „встречку“», — говорится в сообщении.

Ранее в Барнауле мотоциклист столкнулся с иномаркой на Павловском тракте. После удара двухколёсный транспорт оказался на обочине, байкера тем временем госпитализировали.