В Барнауле мотоциклист попал в больницу после аварии

Мотоцикл после столкновения с иномаркой остался на обочине

10 сентября 2022, 22:32, Илья Звягинцев

В Барнауле произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Мотоцикл столкнулся с иномаркой на Павловском тракте. После удара двухколёсный транспорт оказался на обочине.

Водитель мотоцикла, по словам очевидцев, нуждался в медицинской помощи. Врачи госпитализировали его.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск в районе Алейска. По предварительным данным, в столкновении участвовали не менее шести машин.

На место мчатся скорые: массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на трассе Барнаул — Рубцовск

На место мчатся скорые: массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на трассе Барнаул — Рубцовск

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