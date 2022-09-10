В Барнауле мотоциклист попал в больницу после аварии
Мотоцикл после столкновения с иномаркой остался на обочине
10 сентября 2022, 22:32, Илья Звягинцев
В Барнауле произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Мотоцикл столкнулся с иномаркой на Павловском тракте. После удара двухколёсный транспорт оказался на обочине.
Водитель мотоцикла, по словам очевидцев, нуждался в медицинской помощи. Врачи госпитализировали его.
Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск в районе Алейска. По предварительным данным, в столкновении участвовали не менее шести машин.
На место мчатся скорые: массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на трассе Барнаул — Рубцовск
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