В Барнауле мотоциклист попал в больницу после аварии

В Барнауле произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Мотоцикл столкнулся с иномаркой на Павловском тракте. После удара двухколёсный транспорт оказался на обочине.

Водитель мотоцикла, по словам очевидцев, нуждался в медицинской помощи. Врачи госпитализировали его.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск в районе Алейска. По предварительным данным, в столкновении участвовали не менее шести машин.