Соцсети: Мотоциклист пострадал в ДТП с кроссовером в Барнауле

Мотоциклист пострадал в ДТП с кроссовером в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Авария случилась на улице Кутузова рядом с магазином «Мария-Ра». Судя по опубликованным кадрам, иномарка получила повреждения, а на месте работали пожарные.

Обстоятельства и иные подробности случившегося уточняются.

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