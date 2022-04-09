Соцсети: Мотоциклист пострадал в ДТП с кроссовером в Барнауле
Авария случилась на улице Кутузова
9 апреля 2022, 18:50, Никита Черников
Мотоциклист пострадал в ДТП с кроссовером в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
Авария случилась на улице Кутузова рядом с магазином «Мария-Ра». Судя по опубликованным кадрам, иномарка получила повреждения, а на месте работали пожарные.
Обстоятельства и иные подробности случившегося уточняются.
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