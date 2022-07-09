Соцсети: разложившееся тело нашли в одной из барнаульских многоэтажек
Местные жители полторы недели чувствовали неприятный запах в подъезде и решили вызвать участкового
9 июля 2022, 10:39, Илья Звягинцев
В одной из барнаульских многоэтажек нашли разложившееся тело мужчины. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.
По словам автора сообщения, полторы недели жители дома по адресу Советской Армии, 48в чувствовали неприятных запах в подъезде. Жильцы вызвали участкового, а тот позвонил спасателям.
Сотрудники проникли в квартиру из который исходил неприятный запах и обнаружили внутри тело 55-летнего мужчины.
Отмечается, что установить его личность и причину смерти сложно из-за того что тело сильно разложилось.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае грибники нашли в лесу скелет в кроссовках.
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