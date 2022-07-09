Соцсети: разложившееся тело нашли в одной из барнаульских многоэтажек

В одной из барнаульских многоэтажек нашли разложившееся тело мужчины. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По словам автора сообщения, полторы недели жители дома по адресу Советской Армии, 48в чувствовали неприятных запах в подъезде. Жильцы вызвали участкового, а тот позвонил спасателям.

Сотрудники проникли в квартиру из который исходил неприятный запах и обнаружили внутри тело 55-летнего мужчины.

Отмечается, что установить его личность и причину смерти сложно из-за того что тело сильно разложилось.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае грибники нашли в лесу скелет в кроссовках.