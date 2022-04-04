Смертельное ДТП произошло на алтайской трассе

ДТП со смертельным исходом произошло в Алтайском крае в понедельник, 4 апреля. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на данные очевидцев и региональной ГИБДД.

Подписчица сообщества рассказала, что авария случилась около 17:00 на трассе А-322 в районе села Поспелиха.

По предварительным данным полиции, 46-летний водитель Toyota Probox при движении со стороны Барнаула в направлении Рубцовска выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Tundra под управлением 37-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Probox получил телесные повреждения, 43-летняя женщина-пассажир погибла», — рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, 4 апреля в ДТП с двумя грузовиками в Первомайском районе погибла беременная девушка.