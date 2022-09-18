«Солидарна с мужем». Алла Пугачева попросила признать её иноагентом вслед за Максимом Галкиным*

Певица Алла Пугачёва попросила Минюст признать её иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*, который получил соответствующий статус 16 сентября.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», — написала артистка на своей странице в запрещённой на территории РФ соцсети.

После начала спецоперации России на Украине Максим Галкин* осудил действия властей и уехал из страны вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Израиль. В конце лета Пугачёва вернулась вместе с детьми в Россию — близнецы Лиза и Гарри пошли 1 сентября в московскую школу.

*Признан в России иностранным агентом