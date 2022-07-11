Стали известны причины падения и травмы ребенка в веревочном парке в Барнауле

В барнаульском веревочном парке «Джунгли», где накануне пострадал ребенок, страховочные тросы планировали поменять лишь в конце этого сезона, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Напомним, в воскресенье днем, 10 июля, из-за обрыва страховочного троса 13-летний мальчик упал с веревочной трассы в парке. Подростка госпитализировали.

«Упал с шестиметровой высоты. Мальчик в группе с другими детьми и в сопровождении взрослых праздновал день рождения одноклассника. Подросток сейчас в краевой клинической детской больнице с закрытыми переломами правой седалищной кости, крестца и правой лучевой кости», — отметили в Telegram-канале.

В сообщении утверждается, что инструкторы в парке «официально не трудоустроены, хотя работают уже достаточно давно». Кроме того, страховочным тросам якобы было уже два года и поменять их собирались только в конце этого сезона.

«Владеет парком индивидуальный предприниматель. Не так давно в еще одном из его парков (сейчас закрыт) тоже упал ребенок. Совпадение? В парке „на горе“ был „наемный“ директор. Он же бухгалтер, он же кадровик. Естественно, все сейчас полетит в него», — подчеркнули в Telegram-канале.

На странице парке во «ВКонтакте» написали, что аттракцион закрыли на два дня — 11 и 12 июля — на техническое обслуживание.