Алтайские пожарные показали, как откачивают кота, надышавшегося дымом на пожаре

Пожарные спасли ещё одну жизнь при возгорании в рубцовской многоэтажке. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, после того как оказавшийся в огненной западне ребёнок был эвакуирован, спасатели ещё раз проверили задымлённую квартиру и обнаружили котёнка.

Испуганного и мокрого его также вынесли из опасной зоны — он надышался дымом и ему была оказана первая помощь. После спасения животное передали хозяевам.

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Происшествия Появилось видео спасения ребёнка по автолестнице из горящей квартиры в Рубцовске

Напомним, пожар произошёл 6 октября в доме по улице Федоренко. В квартире находился ребёнок, его спустили с балкона при помощи автолестницы. В алтайском МЧС пояснили, что в квартире горели вещи и мебель: для тушения задействовали две пожарные автоцистерны и 10 сотрудников.