Сотрудники МЧС спасли трех выживших при восхождении на Ключевскую Сопку

Сотрудники МЧС добрались до троих выживших при восхождении на Ключевскую Сопку. Об этом сообщает Baza.

Людей спецбортом доставили в село Ключи. После медицинского осмотра их отправят в Петропавловск-Камчатский.

Отмечается, что у туристов нет серьёзных повреждений. Гид самостоятельно ходить не может. У него отморожены конечности.

Напомним, что всего группа путешественников насчитывала 12 человек — десять туристов и два гида. Они отправились в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября при восхождении на вулкан на высоте более 4000 метров несколько человек сорвались вниз.

В числе погибших уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик.