Сотрудники полиции оцепили торговый центр в Барнауле

В Барнауле правоохранители оцепили ТЦ «Семейный бигс» на Потоке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

Людей вывели из здания, а полицейские не подпускают никого близко. Сообщается, что на месте работают кинологи со служебными собаками.

Подробности случившегося на момент публикации неизвестны.

Ранее сообщалось, что посетителей эвакуировали из здания барнаульского аэропорта. По словам автора сообщения, кто-то решил перекусить и оставил сумку без присмотра, чем привлёк внимание охраны.