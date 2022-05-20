Спасатели не нашли явных трещин и обрушений в эвакуированном доме в Барнауле

Спасатели не обнаружили явных трещин и обрушений в жилом доме в многоквартирном доме № 150 по улице Пролетарской в Барнауле, который ранее был эвакуирован после сообщения о хлопке и рухнувшей стене в одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал оперативный дежурный местного спасательного гарнизона Иван Пономарёв, всё началось с того, что в подразделение пожарной охраны поступила информация о том, что якобы произошло обрушение межэтажных перекрытий «или что-то в этом роде».

«Провели обследование, ничего не обнаружили. Сейчас комиссия работает, по каждой квартире проводит обследование», — сказал он, добавив, что в общей сложности было эвакуировано порядка 180 человек из двух подъездов.

Мэр Вячеслав Франк также подчеркнул, что для жильцов создали пункты временного размещения. После выводов комиссии будет принято решение эвакуировать дом либо запустить людей обратно.

Как рассказали amic.ru свидетели, жильцы дома услышали грохот, выбежали из него и вызвали спасателей. В какой именно из квартир случился хлопок, по их словам, непонятно. Примечательно, что газа в доме не было и нет, а потому взорваться там он не мог. Само здание по Пролетарской, 150, было построено в 2017 году.