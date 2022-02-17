Спортивный парень украл 24 бутылки пива из магазина в Барнауле

Спортивный парень украл 24 бутылки пива “Жатецкий Гусь” из магазина в краевой столице, сообщает “Инцидент Барнаул”.

16 февраля в 16:05 неизвестный пришёл в магазин “Бристоль” по адресу Бабуркина, 7. Обратно он вышел с упаковкой пива, в которой было 24 бутылки “Жатецкого Гуся”. Платить за алкоголь парень и не думал. Его приметы: на вид 26 лет, рост 175-180 см, светлые короткие волосы, спортивного телосложения, был одет в чёрные трико, чёрную куртку красным изнутри капюшоном, на ногах — чёрно-белые кроссовки.

Ранее в Подмосковной Истре банда из четырёх уроженцев Таджикистана совершила ограбление магазина “Пятёрочка”. Нападавшие насмерть забили 51-летнюю женщину, которая работала кассиром.