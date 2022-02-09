В Подмосковье четверо мужчин насмерть забили кассиршу "Пятерочки"

В Подмосковной Истре банда из четырёх уроженцев Таджикистана совершила ограбление магазина “Пятёрочка”. Нападавшие насмерть забили 51-летнюю женщину, которая работала кассиром.

По информации СК, четверо мужчин ворвались в здание магазина, избили охранника, директора и кассиршу, забрали деньги из кассы и скрылись.

51-летняя женщина, которая работала кассиром, скончалась от полученных травм. Директор и охранник попали в больницу.

Нападавших быстро удалось задержать. Злоумышленникам от 19 до 24 лет.

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