В Подмосковье четверо мужчин насмерть забили кассиршу "Пятерочки"
Нападавшие серьёзно избили трёх человек, забрали деньги из кассы и скрылись, но их быстро удалось поймать
9 февраля 2022, 13:10
В Подмосковной Истре банда из четырёх уроженцев Таджикистана совершила ограбление магазина “Пятёрочка”. Нападавшие насмерть забили 51-летнюю женщину, которая работала кассиром.
По информации СК, четверо мужчин ворвались в здание магазина, избили охранника, директора и кассиршу, забрали деньги из кассы и скрылись.
51-летняя женщина, которая работала кассиром, скончалась от полученных травм. Директор и охранник попали в больницу.
Нападавших быстро удалось задержать. Злоумышленникам от 19 до 24 лет.
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