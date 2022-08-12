Сростинская паника. Большой медведь вышел к окрестностям села на Алтае

Следы медведя напугали жителей села Сросты в Егорьевском районе, что находится в степной зоне на западе Алтайского края. Отпечатки лап большого зверя заметили на песке в 174-м квартале местного лесничества.

Видео опубликовано в сообществе «Грибники Барнаула и Алтайского края». Судя по испуганным словам автора ролика: «Откуда он у нас взялся?» — появление таких следов стало полной неожиданностью для сельчан.

В краевом Минприроды происшествие в Сростах прокомментировали amic.ru так: «На этой территории есть медведи, но никаких неудобств жителям они не приносят». Этот медведь не в первый раз отмечается в этом лесу, пояснили в ведомстве, в прошлом году его следы тоже там видели. Также в Минприроды добавили, что сейчас медведи активизировались на Алтае, это привело к тому, что на территории Тигирекского пришлось закрыть несколько маршрутов для туристов.