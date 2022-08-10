Из-за нашествия медведей в заповеднике на Алтае закрыли маршруты для туристов
Запланированные экскурсии придётся отложить до 2023 года
10 августа 2022, 13:02
В Алтайском крае в заповеднике «Тигирекский» закрыли несколько маршрутов в связи с высокой активностью медведей, сообщает дирекция природной территории.
«Для безопасности туристов с 8 августа до конца 2022 года закрыты четыре маршрута», — говорится в сообщении.
Приостановили экскурсии:
на Холодный ключ;
на Листвяжью Гриву;
к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную;
к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную и прогулкой по Тигирекскому хребту.
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