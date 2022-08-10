Из-за нашествия медведей в заповеднике на Алтае закрыли маршруты для туристов

Запланированные экскурсии придётся отложить до 2023 года

10 августа 2022, 13:02

В Алтайском крае в заповеднике «Тигирекский» закрыли несколько маршрутов в связи с высокой активностью медведей, сообщает дирекция природной территории.

«Для безопасности туристов с 8 августа до конца 2022 года закрыты четыре маршрута», — говорится в сообщении.

Приостановили экскурсии:

  1. на Холодный ключ;

  2. на Листвяжью Гриву;

  3. к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную;

  4. к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную и прогулкой по Тигирекскому хребту.

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