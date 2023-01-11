Ссора из-за чувств: бийчанина осудят по обвинению в убийстве бывшей жены

Супруги развелись, но продолжали жить вместе. В октябре между ними произошёл конфликт, который закончился поножовщиной

11 января 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске 35-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшей жены. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, мужчина свою вину в преступлении не признал, однако следователи собрали достаточные доказательства.

В ходе предварительного следствия сотрудники ведомства установили, что вечером 2 октября бийчанин находился в своей квартире, будучи сильно пьяным. На кухне между ним и бывшей супругой, с которой он продолжал жить, возникла ссора — женщина стала высказывать мужчине претензии по поводу «его чувств к ней».

Конфликт закончился поножовщиной — по версии следователей, мужчина взял нож и нанёс потерпевшей ранение в область грудной клетки, от которого она скончалась на месте.

Сейчас уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство») передано в суд для рассмотрения по существу.