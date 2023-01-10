Душил, пока дети спали: раскрыты подробности убийства «пропавшей» жительницы Барнаула

Супруги были в разводе, однако жили вместе — квартирный вопрос был одной из причин постоянных скандалов

10 января 2023, 19:59, ИА Амител

«КП-Алтай» раскрыла эксклюзивные подробности убийства 38-летней жительницы Барнаула Елены Падун. По их информации, бывший муж задушил женщину в тот момент, когда двое их детей спали в соседней комнате.

По словам их источника, супруги были в разводе, однако жили вместе, поскольку не могли решить квартирный вопрос, что и было одной из причин регулярных ссор.

«Елена продала жильё матери после её смерти и собирала деньги на новое. А жили они в квартире её бывшего мужа Константина, которую он купил в браке на деньги от продажи недвижимости своей умершей родни. Елена же требовала, чтобы экс-муж съезжал с квартиры», — рассказывает источник.

Фатальная ссора произошла в 4 утра, когда дети пары спали в соседней комнате. По словам информатора, Елена начала бить бывшего супруга ладонями по лицу, когда тот схватил её за шею и стал душить. Через пять минут удушающего захвата женщина перестала сопротивляться — бывший муж вывел её в коридор квартиры и попытался привести в чувство, брызгая водой. Однако через 15 минут обнаружил, что экс-супруга не дышит.

После этого мужчина решил скрыть следы своего злодеяния и замаскировать убийство под исчезновение: надел на тело мешок, вынес его из квартиры и спрятал на крыше дома. Рюкзак и шапку тоже спрятал на крыше, а паспорт, куртку и мелкие личные вещи выкинул в мусорку. Мобильный телефон женщины он выключил и засунул в технический шкаф в подъезде. Заявление о розыске он подал в полицию сам. Ещё одно поступило от подруги женщины.

«Он рассказал, что вечером 4 января Елена была дома, готовилась вместе с детьми ко сну. Сам он уснул около 23 часов. А когда проснулся утром, то бывшей супруги дома не было. Он посчитал, что она ушла на работу, и не созванивался с ней. Дети рассказали, что вместе с мамой легли спать, а утром её не обнаружили», — рассказал источник.

Напомним, что о пропаже 38-летней горожанки стало известно 5 января. Через три дня тело женщины с признаками насильственной смерти нашли на крыше жилой многоэтажки по улице Юрина. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и уже раскрыли его. 10 января суд арестовал обвиняемого на два месяца.