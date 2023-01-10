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Душил, пока дети спали: раскрыты подробности убийства «пропавшей» жительницы Барнаула

Супруги были в разводе, однако жили вместе — квартирный вопрос был одной из причин постоянных скандалов

10 января 2023, 19:59, ИА Амител

«КП-Алтай» раскрыла эксклюзивные подробности убийства 38-летней жительницы Барнаула Елены Падун. По их информации, бывший муж задушил женщину в тот момент, когда двое их детей спали в соседней комнате. 

По словам их источника, супруги были в разводе, однако жили вместе, поскольку не могли решить квартирный вопрос, что и было одной из причин регулярных ссор.

«Елена продала жильё матери после её смерти и собирала деньги на новое. А жили они в квартире её бывшего мужа Константина, которую он купил в браке на деньги от продажи недвижимости своей умершей родни. Елена же требовала, чтобы экс-муж съезжал с квартиры», — рассказывает источник. 

Фатальная ссора произошла в 4 утра, когда дети пары спали в соседней комнате. По словам информатора, Елена начала бить бывшего супруга ладонями по лицу, когда тот схватил её за шею и стал душить. Через пять минут удушающего захвата женщина перестала сопротивляться — бывший муж вывел её в коридор квартиры и попытался привести в чувство, брызгая водой. Однако через 15 минут обнаружил, что экс-супруга не дышит. 

После этого мужчина решил скрыть следы своего злодеяния и замаскировать убийство под исчезновение: надел на тело мешок, вынес его из квартиры и спрятал на крыше дома. Рюкзак и шапку тоже спрятал на крыше, а паспорт, куртку и мелкие личные вещи выкинул в мусорку. Мобильный телефон женщины он выключил и засунул в технический шкаф в подъезде. Заявление о розыске он подал в полицию сам. Ещё одно поступило от подруги женщины.

«Он рассказал, что вечером 4 января Елена была дома, готовилась вместе с детьми ко сну. Сам он уснул около 23 часов. А когда проснулся утром, то бывшей супруги дома не было. Он посчитал, что она ушла на работу, и не созванивался с ней. Дети рассказали, что вместе с мамой легли спать, а утром её не обнаружили», — рассказал источник.

Напомним, что о пропаже 38-летней горожанки стало известно 5 января. Через три дня тело женщины с  признаками насильственной смерти нашли на крыше жилой многоэтажки по улице Юрина. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и уже раскрыли его. 10 января суд арестовал обвиняемого на два месяца.

 

Комментарии 32

  • Елена продала жилье матери после ее смерти и собирала деньги на новое.----- так нужно было уйти в жилье матери и собирать деньги на новое, и не портить себе и детям нервы.
    10 января, Гость   Ответить
  • Тут и сказочке конец...
    10 января, Гость   Ответить
  • Квартира мужика, но баба его из его же квартиры выгоняла… Прелестно. Вот и вся мерзкая бабская натура: моё- это моё, а твоё- это тоже моё.
    11 января, Гость   Ответить
  • Так она хотела ещё и его квартиру поделить. По телевизору сказали ,что она ему ещё и изменяла.
    11 января, Гость   Ответить
  • А ПОЧЕМУ он должен был выселяться из СВОЕЙ квартиры, которую он приобрел (да, в браке, НО на деньги, полученные от продажи недвижимости, которую он получил по наследству от умерших родителей, а это не является совместно нажитым имуществом). Ощущение складывается такое, что просто хотели отжать квартиру у пацана, прекрасно зная, что у него нет никого из родных.
    11 января, Гость   Ответить
  • Детей очень жалко.
    11 января, Гость   Ответить
  • Жалко мужика, но судьи 95% бабы, поэтому засадят. Это они только своих отмазывают, Штань, Еремеева (в котором ничего мужского нет).
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, согласна на 100%. При чем учительнице, угробившей троих детей дали 5,5 лет. А тут по неосторожности и впаяют, действительно, по полной...и под стражу прям сразу взяли на 2 месяца. Хотя не припомню что-то, чтобы кого-либо так быстро брали под стражу из всех резонансных ДТП, в которых погибали люди, да по несколько человек. Мальчишка-то, на самом деле, неплохой, да и не с простой судьбой с детства. Мама моя работала у его мамы, он вырос на ее глазах. Несколько лет назад приходил к маме, был счастлив, доволен жизнью, фото детишек своих показывал, рассказывал, что квартиру эту (как выясняется теперь злополучную) купил.
    11 января, Гость   Ответить
  • Мужика жалко.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, ты дебил? он убийца
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, ты дебил? === Ты предисторию сначала узнай, потом вякай, умник. Наверняка на его месте ты бы еще раньше и более зверским способом поступил бы.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, Вы знаете лично Костю?
    11 января, Гость   Ответить
  • Не оправдываю убийство, но парня очень жалко. Еще до того, как вскрылась вся предыстория с отжимом у него жилья, купленного на деньги по наследству, увидела его в зале суда и подумала, что некому было поддержать морально при разводе. Не было возрастных родственников, которые бы помогли не сломаться, нередко для поддержки хватает вместе за чашкой чая посидеть, накормить ужином... И так оно и оказалось.
    11 января, Гость   Ответить
  • Мужика жаль. Жизнь, судьбу себе и детям поломал. Бабу не жаль, дотоскалась. Детей очень жаль.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, жалко его? Она тоже и отца и мать похоронила, остался только брат. Он с самого начала их совместной жизни бил её, играл в онлайн играх и все деньги спускал. Ни где не работал и не хотел работать. Лена пахала, как лошадь. Гореть ему в аду!
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, А где он деньги брал, чтобы спускать их, если по Вашему утверждению, он нигде не работал? Это первое. Второе - если было с самого начала все так плохо - почему Лена не ушла? Почему терпела? Ради квартиры, так понимаю....(кстати, на нее она никакого права не имеет). Как-то странно...везде пишут однобоко и очень громко "убийца...душил, пока дети спали....не хотел выселяться из квартиры, несмотря на официальный развод......"Не зная ситуации, прочитав такие заголовки и статьи складывается одно впечатление - виноват только Константин, будто бы ему некуда было идти, будто бы он хотел присвоить имущество бывшей жены, будто бы задушил он ее целенаправленно....Объясните, пожалуйста, мне ПОЧЕМУ он должен был выселяться из СВОЕЙ квартиры, которую он приобрел (да, в браке, НО на деньги, полученные от продажи недвижимости, которую он получил по наследству от умерших родителей, а это не является совместно нажитым имуществом). Ощущение складывается такое, что просто хотели отжать квартиру у пацана, прекрасно зная, что у него нет никого из родных. Да и наталкивает на мысль еще такой громкий резонанс...с чего бы??? В городе каждый день происходят убийства (намного страшнее и ужасающего этого, находят тела), но внимание прям только здесь.....странно как-то...ООООчень странно, на мой взгляд.
    11 января, Гость   Ответить
  • Да и наталкивает на мысль еще такой громкий резонанс------а кто стимулирует резонанс? Погибшая женщина? Или ее муж?
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, Думаю, родственники погибшей...в надежде на то, что резонанс поможет наподольше закрыть Константина, который якобы специально задушил
    11 января, Гость   Ответить
  • независимо от того кто кому изменял при жизни, Кто какой образ жизни вел. работал или нет, пытался ли отжать квартиру.Есть ФАКТ: мужчина и женщина поссорились. И один второго задушил. И пытался спрятать тело и замести следы. Всё остальное - вода.
    11 января, Гость   Ответить
  • >> Всё остальное - вода. -- Это не вода как раз, а суть и жизнь. А вот "ФАКТ" - это сухая безжизненная юридическая казенщина.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, не передергивайте! это не "вода", а обстоятельства , которые объясняют случившееся. Есть понятие доведение до самоубийства, тоже подсудное. Здесь доведение до убийства. Свора подружек погибшей ( комментируют в ВК с пеной изо рта их отношения), отжимали чужую квартиру, но просчитались и перегнули палку. Прекрасная красивая пара (посмотрите фото в ВК) могла бы жить дальше и растить детей, но кому-то видимо не давало покоя чужое счастье, а может и деньги. Если он изначально пил, бил, играл и не работал - то я могу понять появление одного ребенка, но не двух с разницей в возрасте 4 года. Если бы он был прям "злодей", то она бы, имея квартиру от матери, сразу бы свалила туда, да и при жизни матери. Но, видимо, был расчет, что он добрый слабак, которого можно додавить.
    11 января, Гость   Ответить
  • Люди, вы что, перепили?
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, могла бы жить дальше и растить детей **** +++++++++++++++
    11 января, Гость   Ответить
  • Хотела и рыбку сьесть и молока попить. Женская меркантильность и житейское яжмамское - мужики должны , вот и получила!!!!!!! Эта несчастная "женщина" вместе со своим любовником избили мужа, а теперь она пыталась лишить его жилья. А он не должен ей ничего! Детям - да , должен, так и пусть они тогда с ним и живут, раз мамашку потянуло налево. Он отец и имеет столько же прав на детей как и мама. Или пусть поочередно дети у родителей проживают, но обеспечивать бабу с чужим мужиком он ну никак не обязан! Пусть всем женщинам урок будет впредь!
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, так играл в азартные игры, что купил квартиру на наследственные деньги, а не проиграл их? Напомню, что клевета - тяжкий грех. В аду за него в глотку горячую серу заливают. xD
    11 января, Гость   Ответить
  • Пусть всем женщинам урок будет впредь-вы сейчас поняли, что вы транслируете? Перевожу: посмела развестись , тогда у тебя два варианта: 1. сидеть тихо смирно и не сметь больше семью заводить. 2. быть задушенной
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну закрыть - то его закроют, а вот на его хатку ни они, ни дети претендовать не смогут. Так что резонанс их только как пук в лужу будет.
    11 января, Гость   Ответить
  • от таких уродов нужно сразу уходить.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, а дети почему претендовать не смогут на квартиру, они ведь там прописаны???
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, Да Вы правы. Родня жены возьмёт опекунство над детьми, значит они автоматом будут иметь права на эту квартиру... в "их интересах"... Дальше всё мутно...
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, А про детей все забыли?! У них двое детей. Разделил бы и как мужик детям оставил.Просто хотел выгнать всех, как котят... А женщина боролась только ради детей.. Но этого не стоит с неадекватом...в своей зорбе и забыл про детей.. А если бы, кто-то из детей проснулся и увидел... Что бы было. ?! И с того не с чего женщина по лицу била. ?? Да думаю, унижал добиваясь интима.. У мужчин агрессия в основном на сексуальной почве. Вот вам и ревность впридачу. Уже в разводе, что она ему должна? Развелись, свободна и не должна ему ничего... Это уже больная реакция несостоявшегося дондуана, который не способен выйти достойно в любой ситуации.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, "Развелись, свободна и не должна ему ничего... " - Так в этом и суть, изменила, избили - и свободна - а она почему-то выгоняла его из ЕГО же квартиры. Это первое. Второе: "А женщина боролась только ради детей" - боролась за что? За его хорошую квартиру, к которой она никакого отношения не имеет???? Третье: почему Вы решили, что он неадекват?
    13 января, Гость   Ответить
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