Названа вероятная причина пожара в барнаульском парке «Эдельвейс»

Наиболее вероятная причина пожара деревянного кафе в парке «Эдельвейс» Барнаула — поджог, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Происшествие случилось в ночь на 14 мая. Как отметили в ведомстве, на момент прибытия пожарных стены здания, перекрытие и крыши были охвачены огнём.

Возгорание своевременно потушили на площади 150 кв. м, избежав более масштабного распространения пламени. К тушению привлекались 38 человек и девять единиц техники.

Ранее следователи завели дело из-за гибели сотрудника заправки при пожаре в Новоалтайске.