Стали известны подробности аварии в Бийске, в результате которой два автомобиля угодили в глубокую яму

В Бийске утром 10 июля два автомобиля угодили в глубокую яму возле дороги. Подробности происшествия рассказал Telegram-канал «В курсе 22».

По его данным, авария случилась на пересечении пер. Кожевенного и ул. Красноармейской.

«Произошло столкновение автомобилей Honda Partner и Toyota Сrown. При ударе обе машины через защитное ограждение упали в разрытие проезжей части, где СГК проводит ремонтные работы», — сказано в публикации.

Одного из водителей с травмами средней тяжести доставили в Центральную горбольницу. Второй автомобилист от госпитализации отказался.