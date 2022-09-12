Стали известны подробности гибели 15-летнего подростка, покурившего вейп в Бердске
Мальчик упал с бетонной плиты и получил травму, от которой скончался
12 сентября 2022, 15:51, Илья Звягинцев
Следователи установили обстоятельства гибели 15-летнего подростка в Бердске. Об этом сообщили в региональном СК.
По предварительным данным, школьник вместе с другом сидел на бетонной плите между двумя домами и играл в игры на смартфоне. Через некоторое время ему стало плохо, он упал и ударился.
Очевидцы вызвали на место происшествия врачей, однако медикам не удалось спасти жизнь подростка.
«Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что подростку стало плохо после того, как он покурил вейп.
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