Стали известны подробности гибели 15-летнего подростка, покурившего вейп в Бердске

Мальчик упал с бетонной плиты и получил травму, от которой скончался

12 сентября 2022, 15:51, Илья Звягинцев

Следователи установили обстоятельства гибели 15-летнего подростка в Бердске. Об этом сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, школьник вместе с другом сидел на бетонной плите между двумя домами и играл в игры на смартфоне. Через некоторое время ему стало плохо, он упал и ударился.

Очевидцы вызвали на место происшествия врачей, однако медикам не удалось спасти жизнь подростка.

«Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что подростку стало плохо после того, как он покурил вейп.

В Бердске подросток покурил электронную сигарету и умер

В Бердске подросток покурил электронную сигарету и умер

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