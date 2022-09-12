Стали известны подробности гибели 15-летнего подростка, покурившего вейп в Бердске

Следователи установили обстоятельства гибели 15-летнего подростка в Бердске. Об этом сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, школьник вместе с другом сидел на бетонной плите между двумя домами и играл в игры на смартфоне. Через некоторое время ему стало плохо, он упал и ударился.

Очевидцы вызвали на место происшествия врачей, однако медикам не удалось спасти жизнь подростка.

«Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что подростку стало плохо после того, как он покурил вейп.