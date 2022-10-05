Стали известны подробности пожара в барнаульском автобусе
Возгорание возникло в моторном отсеке
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали подробности пожара в автобусе маршрута № 35, который произошёл в Барнауле утром 5 октября на улице Титова. Как сообщает пресс-центр ведомства, возгорание возникло в моторном отсеке.
Все 25 пассажиров автобуса самостоятельно покинули транспортное средство до прибытия пожарно-спасательных подразделений — пострадавших в инциденте нет. Пожар ликвидирован на площади около 1 квадратного метра. Причины возникновения огня не уточняются.
Напомним, что инцидент произошёл неподалёку от остановки «Крытый рынок». По словам очевидца, из задней части машины вытекала некая жидкость, которая воспламенилась. Пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство — огонь пытались потушить двумя огнетушителями, но безуспешно.