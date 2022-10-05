Стали известны подробности пожара в барнаульском автобусе

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали подробности пожара в автобусе маршрута № 35, который произошёл в Барнауле утром 5 октября на улице Титова. Как сообщает пресс-центр ведомства, возгорание возникло в моторном отсеке.

Все 25 пассажиров автобуса самостоятельно покинули транспортное средство до прибытия пожарно-спасательных подразделений — пострадавших в инциденте нет. Пожар ликвидирован на площади около 1 квадратного метра. Причины возникновения огня не уточняются.

Новости

Происшествия Пассажирский автобус маршрута № 35 загорелся в Барнауле

Напомним, что инцидент произошёл неподалёку от остановки «Крытый рынок». По словам очевидца, из задней части машины вытекала некая жидкость, которая воспламенилась. Пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство — огонь пытались потушить двумя огнетушителями, но безуспешно.