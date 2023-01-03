Стало известно, что случилось с госпитализированным в критическом состоянии актером Джереми Реннером

По информации зарубежных СМИ, ногу актёру переехал снегоуборочный комбайн

03 января 2023, 18:45, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

СМИ узнали подробности случившегося с голливудским актёром Джереми Реннером, который пострадал во время уборки снега.

По информации ряда иностранных изданий, Реннер ехал на снегоуборочной машине, которая перевернулась. После этого комбайн переехал актёру ногу. Из-за травмы он потерял много крови.

В больницу его доставляли при помощи санитарной авиации.

Отмечается, что избежать более серьёзных последствий удалось благодаря соседу актёра, который является врачом. Он оказал Реннеру необходимую первую помощь.

Ранее сообщалось, что состояние актёра, известного по роли Соколиного глаза в фильмах Marvel, оценивается как «стабильно критическое».