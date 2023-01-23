Стало известно, сколько миллионов рублей отдали жители Алтая телефонным мошенникам

Раскрыть удалось почти половину таких преступлений

23 января 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Республики Алтай за 2022 год отдали телефонным и интернет-мошенникам почти 60 млн рублей, сообщили в региональном МВД.

"В прошлом году на территории Республики Алтай зарегистрировано 456 мошенничеств и 176 краж с банковских карт. Общий размер суммы, которые граждане добровольно отдали в руки аферистов, составил более 59 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Установили и привлекли к ответственности 275 человек, подозреваемых в мошенничестве. В суд направили 333 уголовных дела.

Раскрытие преступлений с использованием информационных технологий и телекоммуникаций составило 43,6% – это второе место среди всех регионов в стране.