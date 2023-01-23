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Стало известно, сколько миллионов рублей отдали жители Алтая телефонным мошенникам

Раскрыть удалось почти половину таких преступлений

23 января 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жители Республики Алтай за 2022 год отдали телефонным и интернет-мошенникам почти 60 млн рублей, сообщили в региональном МВД.

"В прошлом году на территории Республики Алтай зарегистрировано 456 мошенничеств и 176 краж с банковских карт. Общий размер суммы, которые граждане добровольно отдали в руки аферистов, составил более 59 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Установили и привлекли к ответственности 275 человек, подозреваемых в мошенничестве. В суд направили 333 уголовных дела. 

Раскрытие преступлений с использованием информационных технологий и телекоммуникаций составило 43,6%  – это второе место среди всех регионов в стране.

 

 

Комментарии 1

  • все эти "преступления", это когда люди переводят свои цифры на чужие счета! И вы хотите сказать что специально обученные люди, не могут увидеть кто был обманут и кому он перевёл свои деньги!? Коммерческие банки это - зло! а коммерческая тайна, это - абсолютное зло!!! после отмены Коммерческой тайны, многие, если не сказать все преступления исчезнут!..
    23 января, Гость   Ответить
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