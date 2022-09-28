Суд продлил арест барнаульской активистке Марии Пономаренко ещё на полгода

Ленинский суд Барнаула продлил на полгода арест активистки и журналистки RusNews Марии Пономаренко, которую ещё в апреле задержали по обвинению в распространению фейков об армии. Она будет находиться в СИЗО до 27 марта 2023 года, пишет RusNews.

Напомним, поводом для возбуждения дела в отношении Пономаренко стал её пост в Telegram об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас она находится в СИЗО-1 Алтайского края.

Мария Пономаренко — известная в Барнауле активистка. Её неоднократно штрафовали за одиночные пикеты, а также привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников.