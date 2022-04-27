Барнаульскую активистку Марию Пономаренко отправили в петербургское СИЗО по делу о фейках о российской армии

Барнаульскую активистку, журналистку RusNews Марию Пономаренко отправили на два месяца в СИЗО Санкт-Петербурга по статье о фейках о российской армии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Отмечается, что поводом для возбуждения дела стал пост Пономаренко в Telegram о драмтеатре в Мариуполе.

«17 марта Пономаренко в своем Telegram-канале разместила ложную информацию, что российскими воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, когда официальными источниками, в том числе и Министерством обороны РФ, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала», — говорится в сообщении.

У Пономаренко двое несовершеннолетних детей, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Мария Пономаренко была активисткой в Барнауле. Ее неоднократно штрафовали за одиночные пикеты, также ее привлекали к ответственности за участие в в акции антимасочников.

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Общество Барнаульскую активистку Марию Пономаренко задержали за фейки о российской армии