Священнику из Барнаула по ошибке подожгли дверь наркоторговцы, которые искали пропавшего закладчика

Неизвестные подожгли дверь настоятеля храма в Барнауле, сообщает Unusual Crimes Barnaul. При этом истинной целью хулиганов мог быть другой человек, а священник оказался случайной жертвой разборки мелких наркоторговцев.

Инцидент произошёл в ночь с 9 на 10 февраля, пострадала входная дверь квартиры, в которой жил священнослужитель. Людей огонь не задел. Как сообщает “Банкфакс” со ссылкой на полицейскую сводку, в поджоге подозревают двоих молодых людей в спортивной одежде и медицинских масках. Они приехали во двор дома на чёрном Kia Sportage, а за рулём была 44-летняя женщина.

По информации UCB, настоящей целью поджога был другой человек. Священник снимает эту квартиру, а прописана там женщина с 16-летним сыном. Подросток якобы работал закладчиком, присвоил крупный груз наркотиков себе и исчез. Когда он нанимался, то показал хозяину наркобизнеса паспорт с пропиской, поэтому наказывать его пришли именно в эту квартиру.

Ранее двое подростков 16 и 18 лет из Бийска попались на торговле запрещёнными веществами в интернете. В октябре 2021 года они получили информацию о местонахождении партии наркотиков и попытались её продать, однако полиция их арестовала.