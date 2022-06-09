Телефонные злоумышленники «заминировали» здание суда в Новоалтайске. Об этом сообщили amic.ru очевидцы.

По информации источника, после получения сообщения людей эвакуировали. Специалисты проверили здание на наличие взрывчатки.

Информация не подтвердилась и людей пустили назад.

Ранее сообщалось, что из здания Арбитражного суда Алтайского края эвакуировали людей. Поводом также послужило сообщение о минировании.

Запланированные на это время слушания отменили.