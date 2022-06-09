Телефонные злоумышленники «заминировали» здание суда в Новоалтайске

Специалисты проверили объект на наличие взрывчатки, после чего пустили людей назад

9 июня 2022, 16:15, Илья Звягинцев

Телефонные злоумышленники «заминировали» здание суда в Новоалтайске. Об этом сообщили amic.ru очевидцы.

По информации источника, после получения сообщения людей эвакуировали. Специалисты проверили здание на наличие взрывчатки.

Информация не подтвердилась и людей пустили назад.

Ранее сообщалось, что из здания Арбитражного суда Алтайского края эвакуировали людей. Поводом также послужило сообщение о минировании.

Запланированные на это время слушания отменили.

Из здания Арбитражного суда Алтайского края эвакуировали людей

Из здания Арбитражного суда Алтайского края эвакуировали людей

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