Телефонные злоумышленники «заминировали» здание суда в Новоалтайске
Специалисты проверили объект на наличие взрывчатки, после чего пустили людей назад
9 июня 2022, 16:15, Илья Звягинцев
Телефонные злоумышленники «заминировали» здание суда в Новоалтайске. Об этом сообщили amic.ru очевидцы.
По информации источника, после получения сообщения людей эвакуировали. Специалисты проверили здание на наличие взрывчатки.
Информация не подтвердилась и людей пустили назад.
Ранее сообщалось, что из здания Арбитражного суда Алтайского края эвакуировали людей. Поводом также послужило сообщение о минировании.
Запланированные на это время слушания отменили.
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