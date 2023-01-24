"Тётка идёт плачет". Легковой автомобиль сгорел в Барнауле (обновлено)

По словам очевидца, от огня пострадал Peugeot. Машину потушили пожарные

24 января 2023, 09:45, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Северо-Западной сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

"Просто машина дотла сгорела. Это **** [ужас]. Тётка идёт плачет. Просто **** [ужас]. Это Peugeot, короче. Вообще жесть", – рассказал очевидец на видео.

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работали пожарные.

По какой причине случилось возгорание и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Обновлено в 15:45. В МЧС уточнили, что происшествие случилось на проспекте Космонавтов. На месте работали 11 человек и 2 автоцистерны. Возможной причиной случившегося стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.