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"Тётка идёт плачет". Легковой автомобиль сгорел в Барнауле (обновлено)

По словам очевидца, от огня пострадал Peugeot. Машину потушили пожарные

24 января 2023, 09:45, ИА Амител

Кадр из видео:
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Северо-Западной сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

"Просто машина дотла сгорела. Это **** [ужас]. Тётка идёт плачет. Просто **** [ужас]. Это Peugeot, короче. Вообще жесть", – рассказал очевидец на видео.

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работали пожарные. 

По какой причине случилось возгорание и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Обновлено в 15:45. В МЧС уточнили, что происшествие случилось на проспекте Космонавтов. На месте работали 11 человек и 2 автоцистерны. Возможной причиной случившегося стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

 

Комментарии 7

  • Наверняка до пожара были какие-либо знаки. Запах бензина, гари, свист, стук. Не все водители знают, что необходимо делать ЕТО (ежедневное техническое обслуживание). Обойти посмотреть колёса, проверить лампочки, заглянуть под капот, глянуть на аккумулятор. Убедиться нет ли запаха, подтёков или каких нибудь изменений.,
    24 января, Гость   Ответить
  • Она не на обочине, а во втором ряду была
    24 января, Гость   Ответить
  • Чего ревет-то? Подумаешь, ведро сгорело? Сколько у ней еще таких ведер будет? Радовалась бы что сама жива и руки-ноги на месте!
    24 января, Гость   Ответить
  • Сколько у ней еще таких ведер будет? - у вас так много ведер было в жизни?
    24 января, Гость   Ответить
  • у вас так много ведер было в жизни?Я понял, у вас с этим проблема? Ну так не всем и надо. Не переживайте так.
    24 января, Гость   Ответить
  • Не переживайте так. - Вы первый начали, психолог заждался, сходите.
    24 января, Гость   Ответить
  • Автомобиль жалко, но могло быть много хуже, если бы взорвался вместе с владелицей. Женщина жива, в рубашке родилась!
    24 января, Гость   Ответить
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