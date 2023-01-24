Водитель грузовика погиб после ДТП на железнодорожном переезде в Алтайском крае

По информации из соцсетей, шофёр скончался в больнице

24 января 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Человек погиб после столкновения двух грузовых автомобилей в Алтайском крае, сообщили в паблике "Инцидент Рубцовск".

Авария случилась вечером 23 января на федеральной трассе А-322 на железнодорожном переезде за селом Веселоярск.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF выехал на встречную полосу на ж/д переезде, где столкнулся с автомобилем КамАЗ с прицепом, гружённым семечками", – говорится в сообщении.

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В результате ДТП шофёра отечественного грузовика в тяжёлом состоянии госпитализировали. По данным источника паблика, позднее автомобилист скончался.

Напомним, вечером 23 января мужчина и молодая девушка погибли в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск.