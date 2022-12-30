Торопливый водитель маршрутки протаранил забор частного дома в Барнауле

По словам очевидцев, он ехал с такой скоростью, словно один находился на дороге

30 декабря 2022, 09:56, Илья Звягинцев

Фото: Инцидент Барнаул

В Барнауле торопливый маршрутчик устроил аварию на пересечении улиц Смирнова — С.Западная. О происшествии рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Авария произошла в 18:30 29 декабря. По словам очевидцев, водитель маршрутки 144 ехал так быстро, словно был на дороге один.

Он не справился с управлением, протаранил ограждение и врезался в забор частного дома.

О пострадавших не сообщается.

Ранее очевидцы рассказали о том, что в Барнауле водители маршруток подрались из-за пассажиров.