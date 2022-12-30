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В Барнауле маршрутчики подрались на дороге из-за пассажиров

Мужчины на глазах очевидцев устроили потасовку и били друг друга головами об автобусы

30 декабря 2022, 08:54, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле водители маршруток не поделили пассажиров и устроили драку. Об этом рассказала подписчица сообщества «Подслушано Барнаул».

Девушка затруднилась вспомнить, водители каких именно автобусов повздорили на дороге.

По ее словам, прямо на глазах пассажиров мужчины устроили потасовку, которая переросла в драку.

В ходе противостояния, как утверждает горожанка, они пытались сломать зеркала заднего вида друг-другу, а также били друг друга головами об автобусы.

Чем закончилась битва маршрутчиков, девушка не рассказала.

Комментарии 28

  • Да, маршрутчики да и автобусники вообще - отдельное мировоззрение. Ещё таксисты.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Тупая блять пустила шептуна. а сплетник Амис давай радостно перепечатывать
    30 декабря, Гость   Ответить
  • они пытались сломать зеркала заднего вида друг-другу--------шедеврально. так и представил стоят два газелиста, а вместо ушей у них зеркала заднего вида)))
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Капитализм. Человек человеку - волк
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Ещё таксисты.----Еще модароторы Амика
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Будет пассажир 100 рублей стоить-вообще поубивают друг друга!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Ещё таксисты --- а таксисты -то вам чем не угодили?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а таксисты -то вам чем не угодили? --- А им лишь бы брякнуть. Таксисты нормальные ребята.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А им лишь бы брякнуть. Таксисты нормальные ребята. ------ Ага. Попробуй от автовокзала до площади Октября на такси проехать, как будто иногородний. Охренеешь от цены. Это особая психология рвачества и наживы.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Могли бы Родину защищать
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Могли бы Родину защищать__от кого?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Друг другу пишется без дефиса. Учите русский язык, господа журналисты и редакторы. А вот это предложение: В ходе противостояния, как утверждает горожанка, они пытались сломать зеркала заднего вида друг-другу... вообще шедевральный образчик неумения корректно выражать свои мысли. Наймите уже себе грамотных писак, если сами не умеете корректно излагать мысли. А ещё называетесь одним из лучших СМИ алтайского края. Позорище!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Ага. Попробуй от автовокзала до площади Октября на такси проехать - не берите бомбил. Заказывайте через сервис
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, таксисты нормальные ребята по мнению таксистов?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Попробуй от автовокзала до площади Октября на такси проехать, как будто иногородний. Охренеешь от цены - а в чем проблема? С ночного поезда - вызываешь тот же Яндекс и уезжаешь. Чем автовокзал, стоящий на той же площади, отличается?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Попробуй от автовокзала до площади Октября на такси проехать.....Зато город увидишь..все достопримечательности покажут..
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Заказывайте через сервис" Сестра ночью приезжала-заказала через сервис заранее,потом ещё полчаса ждала на ступеньках. Закончилось тем,что взяла бомбилу,а ваш сервис так и не приехал. Или попробуйте заказать поездку в отдалённый район города-вообще не приедут. У них такая фишка-заказываешь в отдалёнку,и если говоришь свою цену (выше рассчётной),то уедешь побыстрее.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • все достопримечательности покажут.." Ехал с таким попутно- он вместо ул.Силикатной людей на Силикатный свозил!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • вообще не приедут.--заказывайте яндекс. Они везде едут
    30 декабря, Гость   Ответить
  • заказывайте яндекс - ну, положим, они тоже могут заказ отменить, но это, по крайней мере, видно в приложении.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, таксисты нормальные ребята по мнению таксистов? === Нет, я не таксист, но периодически такси вызываю. Нормальные ребята.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Могли бы Родину защищать__от кого? --- от кого другие защищают. А эти здесь дерутся
    30 декабря, Гость   Ответить
  • у защищать__от кого? ****вот ты понимаешь, что ты просто мразь поганая? Или все же надеешься, что некоторые недалекие тебя человеком считают?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • заказывайте яндекс. Они везде едут....-Отказались везти с центра на Южный..
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А чем потасовка отличается от драки?)))
    30 декабря, Гость   Ответить
  • ****вот ты понимаешь, что ты просто мразь поганая? Или все же надеешься, что некоторые недалекие тебя человеком считают?___________ это понимаешь только ты. Один. Хамло трамвайное. Возвели хамство в культ, причем на самом высшем уровне. А такие как ты, сявки, в комментах подсевают
    30 декабря, Гость   Ответить
  • То, что он мразь поганая, понимает процентов 90 в России. Да и он понимает сам. И понимает, что время их кончается. Потому и жаргон базарной торговки.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • вот ты понимаешь, что ты просто мразь поганая? Или все же надеешься, что некоторые недалекие тебя человеком считают?------Почему не на передовой уже, а тут еще кудахчешь?
    31 декабря, Гость   Ответить
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