В Барнауле маршрутчики подрались на дороге из-за пассажиров

Мужчины на глазах очевидцев устроили потасовку и били друг друга головами об автобусы

30 декабря 2022, 08:54, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Барнауле водители маршруток не поделили пассажиров и устроили драку. Об этом рассказала подписчица сообщества «Подслушано Барнаул».

Девушка затруднилась вспомнить, водители каких именно автобусов повздорили на дороге.

По ее словам, прямо на глазах пассажиров мужчины устроили потасовку, которая переросла в драку.

В ходе противостояния, как утверждает горожанка, они пытались сломать зеркала заднего вида друг-другу, а также били друг друга головами об автобусы.

Чем закончилась битва маршрутчиков, девушка не рассказала.