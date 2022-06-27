Трамвай и легковушка столкнулись в Барнауле

Автомобиль и трамвай столкнулись на пересечении улиц Юрина и Малахова в Барнауле, сообщили amic.ru в компании «Страховой Аварком».

Согласно снимкам, легковой автомобиль в результате ДТП получил вмятины. Движение электротранспорта на участке было временно затруднено.

Пострадавших нет.

Фото: «Страховой Аварком»

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Авто Подготовлено при содействии компании «Страховой Аварком»

Напомним, 26 июня в Барнауле водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста.