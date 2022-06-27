Трамвай и легковушка столкнулись в Барнауле
Пострадавших нет
27 июня 2022, 14:30, Никита Черников
Автомобиль и трамвай столкнулись на пересечении улиц Юрина и Малахова в Барнауле, сообщили amic.ru в компании «Страховой Аварком».
Согласно снимкам, легковой автомобиль в результате ДТП получил вмятины. Движение электротранспорта на участке было временно затруднено.
Пострадавших нет.
Фото: «Страховой Аварком»
Напомним, 26 июня в Барнауле водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста.
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