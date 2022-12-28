Трамвай и марштурка столкнулись в Барнауле. Обновлено

Автобус получил серьёзные повреждения

28 декабря 2022, 13:15, Никита Черников

Фото: Alexey Abramov / 2gis.ru

В Барнауле произошло ДТП с участием трамвая и маршрутного такси, сообщается в сервисе 2GIS.

Авария случилась днём 28 декабря на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова. На опубликованном снимке можно заметить, что автобус получил серьёзные повреждения.

Очевидец рассказал amic.ru, что на место происшествия приехало несколько автомобилей скорой помощи. Подробности уточняются.

Обновлено в 13:28. Как рассказали amic.ru в Госавтоинспекции Барнаула, ДТП произошло в 12:32. По предварительным данным, есть пострадавшие пассажиры. На место происшествия выехал прокурор города Максим Маковеев. По поручению прокурора Алтайского края организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.