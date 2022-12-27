В Бийске автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

Несовершеннолетний пересекал дорогу вместе с женщиной, которая решила перебежать проезжую часть

27 декабря 2022, 17:57, ИА Амител

В Сети появились кадры ДТП в Бийске, в котором автомобиль сбил ребенка. Кадры опубликовало сообщество «В курсе 22».

Инцидент произошел еще 9 декабря на улице Социалистическая, возле дома №22. На видеозаписи видно, как женщина решает перейти дорогу вместе с ребенком по пешеходному переходу. Не заметив приближающейся Toyota Camry, она решает перебежать дорогу, из-за чего ребенок попадает под колеса машины.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, за рулем автомобиля находился 45-летний мужчина, который двигался от улицы Декабристов в направлении улицы Кутузова. Под колеса попали 37-летняя женщина и ее шестилетний сын. Отмечается, что пешеходы не госпитализированы.