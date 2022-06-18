Трехлетний ребенок пострадал при столкновении двух автомобилей в Барнауле

Трёхлетний ребёнок получил травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Барнауле, сообщает «В курсе 22» со ссылкой на ГИБДД города.

Авария случилась в 13:42 напротив ТВК «Республика» на проспекте Космонавтов.

«Столкнулись два автомобиля — Toyota Camry под управлением женщины 1974 года рождения и Nissan Gloria под управлением водителя 1993 года рождения, у которого в машине находился трёхлетний ребёнок. Малыш госпитализирован с травмами в медучреждение», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 18 июня в Алтайском крае насмерть разбилась женщина на трассе в Поспелихинском районе.