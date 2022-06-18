Трехлетний ребенок пострадал при столкновении двух автомобилей в Барнауле
Малыша госпитализировали
18 июня 2022, 16:59, Никита Черников
Трёхлетний ребёнок получил травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Барнауле, сообщает «В курсе 22» со ссылкой на ГИБДД города.
Авария случилась в 13:42 напротив ТВК «Республика» на проспекте Космонавтов.
«Столкнулись два автомобиля — Toyota Camry под управлением женщины 1974 года рождения и Nissan Gloria под управлением водителя 1993 года рождения, у которого в машине находился трёхлетний ребёнок. Малыш госпитализирован с травмами в медучреждение», — сообщили в ведомстве.
Напомним, 18 июня в Алтайском крае насмерть разбилась женщина на трассе в Поспелихинском районе.
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