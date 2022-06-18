Женщина погибла после жёсткого ДТП на алтайской трассе

ДТП со смертельным исходом случилось в Поспелихинском районе Алтайского края 18 июня. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на региональное ГИБДД.

По данным ведомства, 36-летняя автомобилистка ехала со стороны села Шипуново в направлении Поспелихи, но на 204-м километре трассы машина съехала в поле и перевернулась.

С тяжёлыми травмами женщину доставили в больницу, однако спасти её не удалось.

Ранее суд заключил под стражу 63-летнего жителя Змеиногорского района, насмерть сбившего пятилетнего ребёнка.