Третий пострадавший в смертельном ДТП под Рубцовском скончался
Женщина 1979 года рождения умерла во время транспортировки в автомобиле скорой помощи
15 февраля 2022, 08:20
Число погибших в смертельной аварии под Рубцовском выросло до трёх человек. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
“Пассажир “Тойоты” — женщина 1979 года рождения — скончалась при транспортировке в скорой медицинской помощи”, — сказано в сообщении.
Водитель КамАЗа 1993 года рождения не пострадал.
Отмечается также, что авария произошла у села Захарово в Рубцовском районе.
Ранее стало известно, что водитель “Тойоты” двигался в сторону Рубцовска и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. На месте аварии от полученных травм скончался мужчина, который сидел за рулём иномарки, а также пассажирка 1977 года рождения.
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