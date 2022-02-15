Третий пострадавший в смертельном ДТП под Рубцовском скончался

Число погибших в смертельной аварии под Рубцовском выросло до трёх человек. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

“Пассажир “Тойоты” — женщина 1979 года рождения — скончалась при транспортировке в скорой медицинской помощи”, — сказано в сообщении.

Водитель КамАЗа 1993 года рождения не пострадал.

Отмечается также, что авария произошла у села Захарово в Рубцовском районе.

Ранее стало известно, что водитель “Тойоты” двигался в сторону Рубцовска и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. На месте аварии от полученных травм скончался мужчина, который сидел за рулём иномарки, а также пассажирка 1977 года рождения.