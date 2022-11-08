Три человека погибли на дорогах Барнаула за минувшую неделю

Три человека погибли и 21 пострадал на дорогах Барнаула за прошедшую неделю, сообщили в ГИБДД города.

«В период с 31 октября по 6 ноября на территории города Барнаула зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, из них 17 подлежат государственному статистическому учёту, в которых 21 человек получил травмы, трое погибли», — рассказали в ведомстве.

С 3 по 7 ноября в краевом центре проходило профилактическое мероприятие «Стабилизация», в рамках которого выявили 27 административных правонарушений пьяными водителями либо отказавшихся от медосвидетельствования, 216 нарушений правил проезда пешеходных переходов, 53 нарушения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, 120 нарушений применения ремней безопасности и 149 нарушений ПДД со стороны пешеходов.

«Сегодня, 8 ноября, сотрудниками ДПС осуществляется профилактика правил проезда перекрёстков. Будьте внимательны», — предупредили полицейские.

Ранее сообщалось, что в Барнауле снизилось количество ДТП, однако возросла тяжесть их последствий.