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Три человека погибли при взрыве у аэродрома «Энгельс»

По данным Минобороны, система ПВО сбила беспилотник на подлете к военному объекту

26 декабря 2022, 12:40, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Минобороны прокомментировали инцидент на аэродроме «Энгельс». В пресс-службе ведомстве сообщили о сбитом беспилотнике.

«Средства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому „Энгельс“ Саратовской области украинский беспилотник», — сказано в сообщении.

В результате происшествия скончались три человека. Отмечается, что техника не пострадала.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в социальных сетях заявил, что опасности для гражданской инфраструктуры нет, а в инциденте разбираются силовики.

Комментарии 10

  • Кратчайшее расстояние (по воздуху) украина - саратов составляет 1.034,71 km.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Украина - это точка, ага.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Чего они к Энгельсу прицепились?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • А приграничное ПВО куда смотрит?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Чего они к Энгельсу прицепились?- Военный городок потому что
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Украина-это точка,ага-----так вопрос не в точке,вопрос в 1.034,71 км которые пролетело воздушное судно и его не кто не заметил
    26 декабря, Гость   Ответить
  • может из Казахстана прилетело
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, военныйгород
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, текст статьи читай
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гребаные оптимизаторы агенты мирового глобализма изменически умышленно уничтожающие мировые ВС СССР, вместо того чтобы их сохранить и совершенствовать. Чиновников увеличили в разы больше нежели их было в СССР, а вооруженные силы почти уничтожили. Немедленно восстановить ПВО страны как отдельный вид или род ВС РФ предназначенный для прикрытия воздушного пространства территории РФ.
    26 декабря, Гость   Ответить
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