Три человека погибли при взрыве у аэродрома «Энгельс»

По данным Минобороны, система ПВО сбила беспилотник на подлете к военному объекту

26 декабря 2022, 12:40, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Минобороны прокомментировали инцидент на аэродроме «Энгельс». В пресс-службе ведомстве сообщили о сбитом беспилотнике.

«Средства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому „Энгельс“ Саратовской области украинский беспилотник», — сказано в сообщении.

В результате происшествия скончались три человека. Отмечается, что техника не пострадала.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в социальных сетях заявил, что опасности для гражданской инфраструктуры нет, а в инциденте разбираются силовики.