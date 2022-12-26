Три человека погибли при взрыве у аэродрома «Энгельс»
По данным Минобороны, система ПВО сбила беспилотник на подлете к военному объекту
26 декабря 2022, 12:40, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
В Минобороны прокомментировали инцидент на аэродроме «Энгельс». В пресс-службе ведомстве сообщили о сбитом беспилотнике.
«Средства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому „Энгельс“ Саратовской области украинский беспилотник», — сказано в сообщении.
В результате происшествия скончались три человека. Отмечается, что техника не пострадала.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в социальных сетях заявил, что опасности для гражданской инфраструктуры нет, а в инциденте разбираются силовики.
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