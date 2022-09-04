Три человека погибли в массовом ДТП на трассе Барнаул — Бийск в Алтайском крае, сообщает «Катунь 24».

Авария случилась 4 сентября в 14:00 на 267-м километре Чуйского тракта.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 при движении в сторону Бийска выехал на «встречку» и допустил касательное столкновение с автобусом ЛиАЗ (за рулём был шофёр 1964 года рождения) и легковушкой Toyota Carib (водитель 1998 года рождения).

Кадр из видео / Barnaul 22

От удара непристёгнутый водитель ВАЗа вылетел из машины, он погиб. Также скончалась его пассажирка 2002 года рождения. Автомобиль сгорел. В Toyora Carib травмы получили водитель и его пассажирки 1995 и 1970 годов рождения. Последняя вскоре умерла в больнице.