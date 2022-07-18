Три человека погибли в жестком ДТП на алтайской трассе

В МВД рассказали подробности жесткой смертельной аварии на алтайской трассе. Погибли три человека.

«По предварительным данным установлено, что водитель — женщина 1985 г.р., управляя автомобилем «Ниссан Пино», двигаясь со стороны автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в сторону Кемеровской области, не справилась с управлением допустила выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения с последующим столкновением с движущимся во встречном направлении автомобилем «МАН-458400», — сказано в сообщении.

В результате столкновения сама водитель, а также девушка 2004 года рождения и мальчик 2019 года рождения погибли.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Ранее очевидцы в соцсетях показали, что стало с автомобилем, который врезался в фуру.