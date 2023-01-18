Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Алтайском крае

ДТП случилось на Чуйском тракте

18 января 2023, 13:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Троицком районе Алтайского края, сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария случилась 18 января в 08:55 на 285-м километре Чуйского тракта. Предварительно установлено, что водитель Mazda 6 – женщина 1992 года рождения – не учла погодные условия, не выбрала безопасную скорость и выскочила на встречку, где столкнулась с Nissan Patrol под управлением мужчины 1983 года рождения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: пассажир автомобиля Mazda - мужчина 1969 года рождения, пассажиры Nissan – две женщины, 1983 и 1949 годов рождения. Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.