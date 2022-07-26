Три человека пострадали при столкновении иномарки с грузовиком в Барнауле
Авария случилась на Красноармейском проспекте у ТРК «Сити-центр»
26 июля 2022, 10:30, Никита Черников
В Барнауле полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали три человека.
По данным ГИБДД, минувшей ночью у ТРК «Сити-центр» на проспекте Красноармейском столкнулись КамАЗ и Honda Insight.
Травмы получили 33-летний водитель иномарки, а также его пассажиры: 35-летняя женщина и 37-летний мужчина. Пострадавших доставили в горбольницу № 1, водителю и женщине потребовалась госпитализация. 58-летний шофёр грузовика не пострадал.
25 июля в Барнауле водителя мопеда увезли на скорой после столкновения с иномаркой.
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