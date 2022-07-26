Водителя мопеда увезли на скорой после столкновения с легковушкой в Барнауле

Мужчина пострадал в ДТП с участием легкового автомобиля в Барнауле, сообщили в ГИБДД.

25 июля в 18:20 у дома № 267 на Павловском тракте столкнулись Subaru Impreza под управлением 32-летней женщины и мопед Honda, за рулём которого был 58-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель мопеда получил телесные повреждения, доставлен в 9-й травмпункт для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

23 июля в горах Алтая насмерть разбилась на квадроцикле туристка из Тюмени. Мужчина, который вёз женщину, выжил.