Три человека пострадали при столкновении легковушки со столбом в Рубцовске

В Рубцовске три человека получили травмы в результате ДТП, сообщает «Инцидент Рубцовск».

По данным паблика, происшествие случилось 19 октября около 03:10 в районе дома № 123 по улице Октябрьской. 41-летний водитель Toyota Corona Premio наехал на тепловой узел, после чего машину откинуло на опору ЛЭП.

«В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля (1985 и 1990 годов рождения) с различными травмами госпитализированы», — сказано в сообщении.

Ранее трое подростков попали под BMW на пешеходном переходе в Барнауле.