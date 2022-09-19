Три человека пострадали при столкновении легковушки со столбом в Рубцовске
Раненых госпитализировали
19 сентября 2022, 11:33, Никита Черников
В Рубцовске три человека получили травмы в результате ДТП, сообщает «Инцидент Рубцовск».
По данным паблика, происшествие случилось 19 октября около 03:10 в районе дома № 123 по улице Октябрьской. 41-летний водитель Toyota Corona Premio наехал на тепловой узел, после чего машину откинуло на опору ЛЭП.
«В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля (1985 и 1990 годов рождения) с различными травмами госпитализированы», — сказано в сообщении.
Ранее трое подростков попали под BMW на пешеходном переходе в Барнауле.
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