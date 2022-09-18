Трое подростков попали под BMW на пешеходном переходе в Барнауле

В Барнауле на пешеходном переходе сбили трёх 15-летних подростков, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ОГИБДД города.

Происшествие случилось 17 сентября в первом часу ночи в районе дома № 198А по улице Попова. 31-летний водитель BMW 3281 наехал на несовершеннолетних, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подростки выжили, но получили травмы. Их госпитализировали.

«ГИБДД призывает родителей проводить ежедневные беседы с детьми о правилах безопасного поведения на дороге, напоминать о необходимости быть внимательными вблизи и на проезжей части, научить детей концентрировать внимание на возможные опасности, а также контролировать их досуг», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября на въезде в Барнаул произошла авария с участием колонны байкеров. По предварительным данным, один из участников пробега, приуроченного к закрытию мотосезона, столкнулся с внедорожником.